La Región de Murcia Film Commission facilita el rodaje de 'Todo lo necesario', la nueva serie de Movistar Plus +

Imagen Del Rodaje De ‘Todo Lo Necesario’ En La Región De Murcia Facilitada Por Movistar Plus+ - CARM

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia Film Commission, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha facilitado el rodaje en distintas localizaciones de Abanilla, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Ulea de 'Todo lo necesario', la nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con Lastor Media, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El 'thriller' de tres episodios inspirado en las negociaciones para la liberación de tres cooperantes españoles secuestrados en la frontera entre Mali y Mauritania a manos de Al Qaeda en el año 2009 está creada por Marcel Barrena - 'El 47', 'Mediterráneo'- y Alberto Marini -'Marbella' y 'La Unidad'-, dirigida por el propio Barrena y Fernando Trullols -'Balandrau, viento salvaje'-, y cuenta con un reparto encabezado por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López.

La consejera, Carmen Conesa, ha indicado que "en octubre comenzamos a trabajar desde la Región de Murcia Film Commission para facilitar el rodaje de la nueva serie original Movistar Plus+ en distintas localizaciones regionales". Conesa ha destacado "la colaboración con las 'film offices' de los ayuntamientos implicados para hacer posible la filmación en la que nuestro territorio ayuda a recrear algunas zonas en las que se producen partes importantes de la trama de la serie".

El 'thriller' muestra las complejas negociaciones políticas para la liberación de los cooperantes, así como la tensión de las familias, la lucha de los rehenes por sobrevivir, las maniobras de los servicios secretos por localizarlos y, sobre todo, el dilema moral que supuso la negociación para los implicados a lo largo de los 267 días de cautiverio.

'Todo lo necesario' se está rodando en África, en Saint Louis (Senegal), y en España, en Barcelona y la Región de Murcia, donde se está trabajando con la colaboración de la Región de Murcia Film Commission y las 'film offices' de los ayuntamientos de Abanilla, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Ulea. Para más información y la ficha técnica de la serie original Movistar Plus+ en colaboración con Lastor Media, se puede consultar la página web de la plataforma.