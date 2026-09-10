La Región de Murcia lidera el incremento de la producción industrial en julio, con un 9,6%

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MADRID/MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 9,6% interanual el pasado mes de julio en Murcia, siete puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la comunidad, que anota el mayor incremento de todas las autonomías y encadena cinco meses de crecimiento.

El IPI fue positivo en todas las comunidades autónomas, con la Región de Murcia, Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores crecimientos, excepto en Canarias, donde cayó un 2,5%.

En lo que va de año la producción industrial en Murcia se ha incrementado un 5,1%, frente a un incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 4,5% con un descenso del 3,6%en el caso de los duraderos y un 5,6% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 11,2%; los bienes intermedios anotaron un 0,1% más y los de la energía, un 24,5% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el IPI subió un 2,6% en junio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio. Con el incremento interanual de julio, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en julio fue resultado de los avances registrados en la energía (+6,3%), la producción de bienes de equipo (+4,5%), la de bienes de consumo no duradero (+1,5%) y la de bienes intermedios (+0,6%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 9,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2,3% interanual en julio, tasa 1,2 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cinco meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial aumentó un 0,6%, en contraste con el descenso del 0,7% registrado en junio.

Por sectores, bienes de equipo presentó el mayor incremento mensual de la producción (+1,6%), mientras que los bienes de consumo duradero registraron el mayor descenso mensual (-3,1%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...