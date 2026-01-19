La Región de Murcia muestra su solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal- Francisco J. Olmo - Europa Press

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos este pasado domingo por la noche en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

López Miras afirmaba anoche estar "pendiente de la situación" así como que "todos los recursos de la Región de Murcia están a disposición de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

Con motivo del accidente, se ha cancelado el acto al que tenía prevista su presencia este lunes, junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en el que iban a inaugurar la escultura 'Loop State' de Joaquín Ganga en la puerta de la Biblioteca regional, donada a la ciudad de Murcia por su 1200 aniversario.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha transmitido su "más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas del trágico accidente ferroviario" y ha afirmado que la ciudad "les acompaña en el sentimiento". Además, se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la Glorieta de España.

Por su parte, en Cartagena también ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento "para mostrar nuestros sentimientos de pesar y solidaridad", según informó la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, a través de su cuenta de X.

Asimismo, ha expresado su "afecto a todas las personas afectadas y familiares" y ha enviado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas, así como "una pronta recuperación para las personas heridas". Además, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias y al pueblo de Adamuz "por su generosa respuesta ante la tragedia".