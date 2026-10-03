La Región de Murcia participa en Albania en un intercambio europeo de soluciones frente al riesgo de inundaciones

Técnicos de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial recorrieron distintos puntos de Durrës afectados por episodios de fuertes inundaciones - CARM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participa en Durrës (Albania) en un intercambio de conocimiento dentro del proyecto europeo Coast Craft para conocer las soluciones aplicadas en este territorio frente a los efectos de las inundaciones.

Técnicos de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial recorrieron distintos puntos de Durrës afectados por episodios de fuertes inundaciones y posteriormente se analizaron las actuaciones desarrolladas para mejorar su respuesta ante el riesgo de inundabilidad.

Este intercambio de conocimiento permite conocer de primera mano las soluciones que otros territorios europeos están aplicando para hacer frente a los efectos del cambio climático sobre sus costas y estudiar cómo pueden ser de utilidad ante problemas similares en la Región de Murcia.

Esta visita da continuidad al encuentro celebrado en el mes de marzo en la Región de Murcia, donde expertos y representantes de Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Albania, Lituania e Italia, participantes todos ellos en el proyecto Coast Craft, conocieron las soluciones impulsadas por el Gobierno regional en materia de normativa, actuaciones y gobernanza para mejorar la resiliencia del litoral.

La experiencia de otros países aporta nuevas perspectivas y permite comparar diferentes soluciones. En este sentido, la Región de Murcia también comparte en este proyecto las medidas que ha desarrollado para afrontar los retos que plantea el cambio climático en nuestras costas.

El proyecto europeo Coast Craft, cofinanciado en un 80 por ciento por el fondo Interreg y con un presupuesto superior a 250.000 euros hasta 2029, tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de conocimiento entre regiones europeas para impulsar soluciones sostenibles en la gestión del litoral.