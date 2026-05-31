La Región de Murcia refuerza su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España

El cartagenero Pablo Moreno asumirá la Vicesecretaría General Tercera de Internacionalismo, mientras que la murciana Beatriz Pintón estará al frente de la Secretaría de Comunicación - JSE

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha reforzado su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España (JSE) y asumirá áreas clave en esta nueva etapa de la organización, encabezada por Aránzazu Figueroa, primera secretaria general de JSE.

Dos jóvenes de la Región de Murcia se ha incorporado a la nueva Comisión Ejecutiva Federal de JSE. El cartagenero Pablo Moreno asumirá la Vicesecretaría General Tercera de Internacionalismo, mientras que la murciana Beatriz Pintón estará al frente de la Secretaría de Comunicación de la organización a nivel nacional.

Por otro lado, la bullense Rosario Fernández y el calasparreño Fernando López formarán parte de la nueva Mesa del Comité Federal y del Consejo Político de Juventudes Socialistas de España.

El 27º Congreso Federal de Juventudes Socialistas de España se ha celebrado este fin de semana en Madrid y ha sido clausurado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La delegación de la Región de Murcia ha estado integrada por 16 personas y ha estado encabezada por la secretaria general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Carolina Martínez. A propósito de estos nombramientos, el secreterario general del PSRM, Francisco Lucas, ha destacado el "papel decisivo" que jugará la Región en la nueva etapa de JSE.