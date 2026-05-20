La Región de Murcia registra 1.065 nacimientos en marzo, un 8,9% más que hace un año

Evolución de los nacimientos en la Región de Murcia en lo que va de año
Evolución de los nacimientos en la Región de Murcia en lo que va de año - EPDATA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 10:19
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MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.065 nacimientos en marzo de 2026, 87 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 8,9%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.065 nacimientos, 331 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 292 de madres de 35 a 39 años; y 218 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 90 son de madres entre 40 y 44 años; 12 de 45 a 49 años y tres de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 95 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 24 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el tercer mes del año, un total de 520 son mujeres y el resto, 545, hombres.

En los primeros tres meses de 2026 se ha registrado un total de 3.164 nacimientos en la comunidad, un 9,14% más que en el mismo periodo de 2025.

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