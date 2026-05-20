La Región de Murcia registra 1.065 nacimientos en marzo, un 8,9% más que hace un año

Evolución de los nacimientos en la Región de Murcia en lo que va de año - EPDATA

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.065 nacimientos en marzo de 2026, 87 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 8,9%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.065 nacimientos, 331 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 292 de madres de 35 a 39 años; y 218 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 90 son de madres entre 40 y 44 años; 12 de 45 a 49 años y tres de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 95 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 24 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el tercer mes del año, un total de 520 son mujeres y el resto, 545, hombres.

En los primeros tres meses de 2026 se ha registrado un total de 3.164 nacimientos en la comunidad, un 9,14% más que en el mismo periodo de 2025.