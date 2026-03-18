La Región de Murcia registra 1.112 nacimientos en enero, un 12,9% más que hace un año

Archivo - Un bebé de pocos días de edad coge el dedo de su madre. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 1.112 nacimientos en enero de 2026, lo que representa un aumento del 12,9% en términos anuales, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 1.112 nacimientos, 358 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 308 de madres de 35 a 39 años; y 221 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 80 son de madres entre 40 y 44 años; siete de 45 a 49 años y uno de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 122 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 15 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el primer mes del año, un total de 520 fueron mujeres y el resto, 592, hombres.