La Región de Murcia registra 230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en el cuarto trimestre de 2025

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado en el cuarto trimestre de 2025 un total de 230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de las 100 ejecuciones sobre viviendas, 24 fueron sobre vivienda nueva y 206 sobre usada, mientras que, por titular, 218 fueron sobre personas físicas y 12 sobre personas jurídicas.

En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 441 fincas, de las que 230 fueron viviendas, 2 solares, 187 otras urbanas y las 22 restantes de fincas rústicas.