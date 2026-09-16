La Región de Murcia registra 243 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre, un 4,7% más

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MADRID/MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 243 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al periodo anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, del total de ejecuciones sobre viviendas, 25 fueron sobre vivienda nueva y 218 sobre usada, mientras que, por titular, 225 fueron sobre personas físicas y 18 sobre personas jurídicas.

En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 559 fincas, de las que 243 fueron viviendas, 10 solares, 283 otras urbanas y las 23 restantes de fincas rústicas.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025.

Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025. De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 1.750 en el segundo trimestre, un 13,6% más que en el trimestre anterior y un 4,2% por encima de la cifra de igual trimestre de 2025.

LAS EJECUCIONES SOBRE VIVIENDAS USADAS SUBEN UN 23% INTERANUAL

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el segundo trimestre, un total de 4.574, el 91,7%, afectaron a viviendas usadas, con un avance anual del 23,3% (+11% en tasa trimestral).

Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas bajaron un 0,7% anual y un 14,4% trimestral, hasta sumar 415.

La estadística revela además que el 15,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre corresponde a hipotecas constituidas hasta 2004, el 15,1% a hipotecas suscritas en 2007 y el 14,1% a hipotecas firmadas en 2006.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 46,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre abril y junio de este año.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el segundo, con un total de 1.154, seguida de Cataluña (1.079) y Comunidad Valenciana (717).

En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (13), Navarra (27) y Cantabria, con 31.