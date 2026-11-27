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MADRID/MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en la Región de Murcia alcanzó las 274.966 en noviembre, un 1,94% más que en el mismo mes de 2025 (269.735), según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de las pensiones en la Región se situó en 1.236,50 euros mensuales --frente a los 1.174,50 euros de noviembre de 2025, un ascenso del 5,28%--, 142,60 euros por debajo del promedio nacional, fijado en 1.379,1 euros.

Por clases en noviembre de 2026, la Región contabiliza 33.308 pensiones de incapacidad permanente (con una media de 1.144,90 euros al mes), 165.931 de jubilación (1.434,50 euros) y 62.258 de viudedad (908,70 euros), a las que se suman 11.761 de orfandad (505,60 euros) y 1.708 a favor de familiares (762,40 euros).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social destinó en el presente mes de noviembre la cifra récord de 14.573,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2025, cantidad a la que hay que sumar la paga extra que se cobra este mes y a la que ha dedicado 14.241 millones de euros.

En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 27.100 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre, por debajo de los 28.814,9 millones de euros que ha dedicado en noviembre de este año.

Los pensionistas cobran la paga extra en noviembre y no en diciembre, como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, este mes de noviembre se han abonado 10.568.107 pensiones contributivas, un 1,4% más que hace un año, a más de 9,5 millones de pensionistas, cifra que también es un 1,4% superior a la de noviembre de 2025.

Tras la subida de las pensiones aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, se situó en 1.580,58 euros mensuales, casi un 4,6% más que en igual mes de 2025.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 4,7% interanual, hasta situarse a 1 de noviembre de este año en 1.379,1 euros mensuales.

La paga extra media de los pensionistas asciende este mes de noviembre a 1.349,6 euros. Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional correspondiente.