La Región de Murcia registra la segunda mayor estancia media en campings en abril

Archivo - Imagen de un camping de la Región - CARM - Archivo

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en campings durante el pasado mes de abril, tras la Comunidad Valenciana con un total de 5,78 días, casi 2 más que la media estatal, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en este tipo de alojamientos se registraron 15.167 viajeros, 5.325 de ellos extranjeros, y 87.600 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas en los 20 campings abiertos en la Región el pasado abril, que ofrecían 16.362 plazas, fue de 33,93 en fin de semana, inferior a la media estatal (42,06).

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la cuarta mayor estancia media el pasado abril, con 4 días, solo inferior a las Islas Canarias (6,87), Baleares (4,83) y Comunidad Valenciana (4,17).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 8.605 viajeros, 2.138 de ellos residentes en el extranjero, y 34.391 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la Comunidad fue de 19,82, y por apartamentos de 33,21, en ambos casos por debajo de la media estatal, y el personal empleado ascendió a 333.

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,52 días, superior al dato nacional (2,48), y un total de 3.482 viajeros --273 de ellos extranjeros--, que realizaron 8.776 pernoctaciones.

En la Región, durante el mes de abril de 2026, abrieron 222 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 24,01 durante el fin de semana, frente al 37,51 de la media nacional.

Las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 3.209 viajeros españoles y 273 extranjeros, que realizaron 7.3.78 y 1.398 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,52 días, ligeramente inferior a la media nacional (2,55).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 24,01, frente al conjunto del país, cuya media fue de 37,46.

Por su parte, los 7 albergues abiertos en la Región de Murcia en abril registraron 2.087 viajeros, 469 de ellos extranjeros, y 4.515 pernoctaciones, con una estancia media de 2,16 días, superior a la media estatal, que fue de 1,71.