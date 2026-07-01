La Región de Murcia registra la segunda mayor estancia media en campings en mayo

Archivo - Imagen de un camping de la Región - CARM - Archivo

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en campings durante el pasado mes de mayo, tras la Comunidad Valenciana, con un total de 5,89 días, dos más que la media estatal, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en este tipo de alojamientos se registraron 13.257 viajeros, 7.459 de ellos extranjeros, y 78.058 pernoctaciones.

El grado de ocupación en los 18 campings abiertos en la Región el pasado mayo, que ofrecían 9.852 plazas, fue de 43,60% en fin de semana, inferior a la media estatal (44,05%).

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la cuarta mayor estancia media, con 3,61 días, solo inferior a las Islas Canarias (6,20), Comunidad Valenciana (4,59) e Islas Baleares (4,35).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 11.752 viajeros, 3.299 de ellos residentes en el extranjero, y 42.396 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la Comunidad fue de 22,85, y por apartamentos de 36,22, en ambos casos por debajo de la media estatal, y el personal empleado descenció a 304.

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 2,28 días, inferior al dato nacional (2,31), y un total de 3.505 viajeros --600 de ellos extranjeros--, que realizaron 7.975 pernoctaciones.

En la Región, durante el mes de mayo, abrieron 231 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 18,64 durante el fin de semana, frente al 34,63 de la media nacional.

Las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 2.905 viajeros españoles y 600 extranjeros, que realizaron 5.761 y 2.214 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 2,28 días, ligeramente inferior a la media nacional (2,36).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 18,64, frente al conjunto del país, cuya media fue de 34,10.

Por su parte, los 7 albergues abiertos en la Región de Murcia en mayo registraron 2.750 viajeros, 417 de ellos extranjeros, y 982 pernoctaciones, con una estancia media de 2,15 días, superior a la media estatal, que fue de 1,59.