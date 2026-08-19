La Región de Murcia registró 959 fallecimientos en el mes de junio

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 959 personas fallecieron en la Región de Murcia durante el mes de junio, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por edades, fallecieron 4 niños de entre 0 y 4 años y 3 jóvenes de entre 15 y 19 años. Entre los mayores de edad, perdieron la vida 2 personas de entre 20 y 24; 3 de entre 25 y 29 años; 2 de entre 30 y 34 años y 9 de entre 35 y 39 años.

A partir de los 40 años, se registraron 5 fallecimientos en el grupo de 40 a 44 años; 12, en el de 45 a 49; 20, en el de 50 a 54; 35, en el de 55 a 59; 44, en el de 60 a 64; 72, en el de 65 a 69; 78, en el de 70 a 74; 91, en el de 75 a 79; 149, en el de 80 a 84; 175, en el de 85 a 89, y 254 entre las personas de 90 o más años.

Por sexos, fallecieron 496 hombres y 463 mujeres.

En lo que respecta a la última semana analizada --del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto--, la estadística del INE refleja que se contabilizaron 221 defunciones, 113 de ellas de hombres y 108 de mujeres.