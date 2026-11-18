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MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia registró nueve solicitudes de prestación de ayuda para morir en 2025, un 12,5% más que las ocho contabilizadas en 2024, y se situó con la tasa más baja de todas las comunidades autónomas de España, con siete peticiones por cada millón de habitantes mayores de 18 años frente a la media nacional de 31,2.

Así se desprende del informe anual sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

En el conjunto de España se presentaron 1.284 solicitudes durante el pasado año --un 30,6% más que las 983 de 2024-- y finalizaron 1.219 procesos, de los que 574 concluyeron con la realización de la prestación (el 47,1%), 382 con el fallecimiento del solicitante durante la tramitación (31,3%), 165 con denegación (13,5%) y 98 con revocación (8%).

En el caso de la Región de Murcia, de los ocho expedientes que finalizaron en 2025, dos concluyeron con la realización de la eutanasia (el 25% del total), tres fueron denegados (37,5%, el porcentaje de denegación más alto entre todas las comunidades), dos finalizaron por revocación (25%, también la proporción más elevada entre las autonomías) y uno por fallecimiento durante la tramitación (12,5 %).

Las dos prestaciones realizadas en la comunidad representan el 100% de las solicitudes que obtuvieron resolución favorable por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), sin que en ninguno de los dos casos se solicitara aplazamiento, y equivalen al 0,02% del total de defunciones de mayores de 18 años registradas en la Región (frente al 0,13% nacional) y al 0,3% de las 574 eutanasias practicadas en España.

En cuanto a los plazos de tramitación en la Región de Murcia, el tiempo medio desde la primera solicitud hasta la resolución de la CGyE fue de 45 días y la mediana de 46,7 (frente a los 46,5 días de media y 39 de mediana en España), mientras que el intervalo total hasta la aplicación de la prestación se situó en 82,5 días tanto de media como de mediana (72,4 y 57,0 días a nivel estatal).

Por fases, el tiempo desde la primera petición hasta el informe del médico responsable fue de 19,7 días de media y 20,5 de mediana; entre este y el informe del médico consultor transcurrieron 13,0 días de media y 9,0 de mediana; desde este segundo dictamen hasta la resolución de la CGyE pasaron 28,5 días; y entre el visto bueno de la comisión y la prestación efectiva transcurrieron 35,0 días.

En el balance acumulado desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, la Región de Murcia ha contabilizado 28 solicitudes --tres en 2021, cinco en 2022, tres en 2023, ocho en 2024 y nueve en 2025-- y 13 prestaciones realizadas (dos en 2021, tres en 2022, dos en 2023, cuatro en 2024 y dos en 2025), frente a las 3.896 peticiones y 1.698 prestaciones acumuladas en toda España.