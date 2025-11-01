La Región de Murcia retira 1.436 anuncios de alojamientos turísticos en lo que va de año por incumplir la normativa

Reunión de la Mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico y otros alojamientos no reglados - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha retirado en lo que va de año un total de 1.436 anuncios de alojamientos turísticos de las plataformas de comercialización online del sector por incumplir la normativa vigente y ha desarrollado 28 informes para incoación de expedientes sancionadores.

Además, como resultado del acuerdo alcanzado entre el Instituto de Turismo y la plataforma Airbnb, esta ha retirado unos 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estos datos fueron trasladados este viernes por la Oficina de Ordenación del Instituto de Turismo a la Mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico y otros alojamientos no reglados que se publicitan en plataformas digitales.

En la reunión de la mesa, que fue creada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, se abordaron los avances en el control y rastreo de viviendas turísticas sin licencia, así como la situación de la clasificación de alojamientos tras la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Arrendamientos de Corta Duración.

CONVENIO CON EL COLEGIO DE REGISTRADORES

Igualmente, en el encuentro se informó de la firma, próximamente, de un convenio con el Colegio de Registradores para la transmisión de información relativa al registro de alojamientos turísticos.

La mesa de seguimiento tiene como objetivo detectar aquellos alojamientos que se publicitan en las principales plataformas de reservas online y que no constan en el registro oficial, con el fin de que presenten su preceptiva declaración responsable certificando que cumplen los requisitos que se exigen en materia de calidad, seguridad y emergencias y, en caso contrario, advirtiendo de esta circunstancia a la plataforma para que proceda a su eliminación.

La mesa estuvo integrada por el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, acompañado de personal de la Oficina de Ordenación del Turismo de esta entidad; el presidente de la Federación de Empresarios de la Región de Murcia de Hostelería y Turismo (Hoytú), Bartolomé Vera; el presidente de la Asociación de apartamentos turísticos de la Región de Murcia (Aloja), Gregorio Morales; el secretario de la Asociación de empresarios de hostelería y alojamientos turísticos de Cartagena y su comarca (Hostecar), Rafael Candel; y la presidenta de la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca (Hostelor), Rosa Perán.