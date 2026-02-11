La Región de Murcia rinde homenaje a la científica Piedad de la Cierva con una placa en el Museo de la Ciencia y el Agua

Placa en homenaje a Piedad de la Cierva en la fachada del Museo de la Ciencia y del Agua - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Ayuntamiento de Murcia han rendido homenaje a la científica murciana Piedad de la Cierva con la instalación de una placa conmemorativa enmarcada en el proyecto 'Murcia, Región de Mujeres' en la fachada del Museo de la Ciencia y del Agua.

El objetivo de esta actuación, circunscrita a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es visibilizar la contribución de De la Cierva (Murcia, 1913-Madrid, 2007) al desarrollo científico en España, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicados.

"Piedad de la Cierva abrió un camino en la ciencia para las mujeres, no solo de la Región, sino de todo el mundo. Fue una figura clave de la ciencia del siglo XX y demostró que las mujeres investigadoras pueden destacar tanto como los hombres. Si es importante su aportación en este ámbito, también lo es en el de la igualdad", ha dicho la consejera del ramo, Conchita Ruiz.

"Gracias a mujeres como Piedad de la Cierva, las niñas de ahora, las mujeres, pueden visualizarse en trabajos o investigaciones como las que desarrolló esta científica. Ellas también pueden convertirse en una figura histórica. Con el reconocimiento a mujeres que han sido un referente, contribuimos también a construir una sociedad más igualitaria", ha añadido.

La Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Diego Avilés, ha preparado una zona divulgativa en el museo para visibilizar el papel de esta científica a través de diferentes documentos, dentro del proyecto 'Un río de cultura'.

La muestra permitirá al público conocer de forma accesible la trayectoria personal y profesional de De la Cierva, así como el contexto histórico y científico en el que desarrolló su labor.

PRIMERA MUJER EN EL CSIC

Piedad de la Cierva fue la primera mujer en incorporarse al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) después de la Guerra Civil. En 1947, organizó, por petición de la Armada, un laboratorio militar para construir vidrio óptico.

La científica lideró ese proyecto junto a un grupo formado por más de una decena de mujeres investigadoras, técnicas y calculistas. En 1955 recibió el Premio Juan de la Cierva por sus trabajos en ese ámbito.

Sin embargo, no desarrolló una carrera académica, ya que optó a unas oposiciones a una cátedra de la Universidad y, a pesar de contar con los méritos necesarios, no le concedieron la plaza.

'MURCIA, REGIÓN DE MUJERES'

El proyecto 'Murcia, Región de Mujeres' suma con el de Piedad de la Cierva un nuevo homenaje a mujeres relevantes de la Región.

Desde que comenzó esta iniciativa, en marzo de 2024, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha dedicado 38 placas conmemorativas a referentes femeninos que destacan en todos los ámbitos, consolidándose este proyecto como un museo al aire libre que reconoce la huella de mujeres relevantes del pasado y del presente.

Estas placas se han instalado en 12 municipios: Abanilla, Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, La Unión, Molina de Segura y Murcia.

Todas las placas cuentan con un código QR, a partir del que se puede acceder a 'murciaregiondemujeres.es'. En esta web es posible consultar la localización e imágenes de los reconocimientos, así como la información sobre cada una de las mujeres que forman parte de este proyecto.