MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia seguirá este domingo en alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su portal web. En concreto, activa tres alertas por vientos y una por temporal en la costa.

El primer aviso amarillo se circunscribe al Altiplano, en donde se registrará, hasta las 12.00 horas del domingo, viento del noroeste con rachas de hasta 80 km/h. La segunda alerta afecta al Noroeste, pero finalizará a las 9.00 horas del domingo.

Asimismo, en la Vega del Segura esas rachas también alcanzarán los 80 km/h hasta las 12.00 horas del domingo, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas el aviso finalizará esta madrugada a las 4.00 horas.

Finalmente, la Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón, por del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas que pueden alcanzar los 3 metros.