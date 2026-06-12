La Región de Murcia suma más de 4.000 afiliados extranjeros en mayo y supera los 124.000

Archivo - Un trabajador extranjero - MINISTERIO DE TRABAJO - ARCHIVO

MADRID/MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en la Región de Murcia subió el pasado mes de mayo en 4.048 cotizantes respecto al mes anterior, un 3,37% más, hasta situarse en los 124.162 ocupados.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son 7.838 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento interanual del 6,74%.

Del total, 15.285 proceden de países que forman parte de la Unión Europea (UE) y el resto, 108.925, de fuera.

Un total de 112.249 afiliados extranjeros pertenecían en mayo al régimen general, que incluye el sistema agrario (57.439) y el del hogar (3.204); mientras que 11.872 eran autónomos, 89 pertenecían al Mar y ninguno al carbón.

En el conjunto de España, la afiliación media de extranjeros subió en mayo en 111.301 cotizantes respecto al mes anterior, un 3,43% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.359.548 ocupados. Este colectivo representaba en mayo el 15% del total de cotizantes.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 288.717 ocupados, con un impulso interanual del 9,4%, mientras que en la afiliación del total el avance es del 2,5%.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta con 3.251.519 afiliados extranjeros, tras sumar 279.433 en los últimos 12 meses.

"Los extranjeros son gran parte del motor del crecimiento de nuestro país. Hay extranjeros presentes en todos los sectores. Aunque en algunos como la hostelería, la construcción o el sector agrario son esenciales; vemos que su presencia crece en todos" ha explicado la ministra Elma Saiz.

Desde su Departamento han destacado que, en conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 900.000 ocupados desde mayo de 2022. De hecho, el 43,4% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

MUJERES EXTRANJERAS AFILIADAS SUPERAN POR PRIMERA VEZ 1,4 MILLONES

De los 3.360.000 afiliados extranjeros, 1,9 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera por primera vez los 1,4 millones. "La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43,1% del total de trabajadores foráneos", ha puesto de relieve el Ministerio.

De la estadística se extrae que cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 420.000 cotizantes (420.939). Le sigue Rumanía (355.087), Colombia (291.371), Venezuela (231.635), Italia (220.474), China (130.777), Perú (114.264) y Ucrania (83.049).