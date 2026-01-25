La Región participa en la feria Matka Travel 2026 de Helsinki para reforzar su posicionamiento en los países nórdicos

Mostrador De La Región De Murcia En La Feria Matka. - CARM

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), participó la pasada semana en el centro de exposiciones y convenciones de la capital de Finlandia, Helsinki, en la Matka Travel Fair 2026, considerada el principal evento turístico del norte de Europa.

Durante esta cita internacional, el Itrem contó con un mostrador propio dentro del estand de Turespaña, a fin de posicionar la Región como un destino ideal para el viajero finlandés y europeo, especialmente para aquellos que buscan experiencias auténticas, sostenibles y de calidad, en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2022-2032 de la Comunidad.

La promoción regional pone el foco en los principales atractivos del destino, como el clima agradable durante todo el año, el patrimonio cultural y natural, las playas y la costa, así como una oferta gastronómica basada en productos locales.

A ello se suma la amplia variedad de actividades al aire libre y productos turísticos especializados, entre los que destaca el golf, junto a una buena accesibilidad y una oferta experiencial adaptada a las demandas del mercado nórdico.

Además de su participación en Matka, el Itrem tiene previstas otras acciones promocionales en los países nórdicos a lo largo de 2026, entre las que se incluyen la renovación del acuerdo de marketing con la plataforma especializada en golf NordicGolfers.com, la participación en el 'workshop' MCH Travel Connect en Herning (Dinamarca), y en el encuentro Ferie for Alle de la capital danesa, Copenhague.

También tomará parte de diversos 'workshops' de la Asociación de Oficinas Nacionales de Turismo y Representantes (ANTOR) en Noruega y organizará un viaje de familiarización multiproducto con turoperadores, en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de los países nórdicos.

Y es que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los países nórdicos fueron el cuarto mercado emisor de turismo internacional a la Región de Murcia entre enero y noviembre de 2025, con 70.650 viajeros, lo que representa una cuota del 6,1 por ciento del total de turistas extranjeros. Estos visitantes generaron un gasto de 80,5 millones de euros, equivalente al 4,9 por ciento del gasto turístico internacional en la Región.

Matka Travel Fair reúne tanto a profesionales del sector turístico como al público general interesado en viajes y experiencias. En su edición de 2025, la feria congregó a unos 56.000 visitantes y 850 expositores de más de 70 países, de los cuales unos 15.500 fueron profesionales del sector.