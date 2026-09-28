La Región plantea a la OIV colaborar con el Imida en investigación sobre uva, viñedo y vino

El Consejero De Agua, Agricultura, Ganadería Y Pesca, Joaquín Buendía, Durante El Encuentro Mantenido Con Los Representantes De La Organización Internacional Del Vino Y La Vid. - CARM

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha planteado a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) abrir nuevas vías de colaboración científica con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) en materias relacionadas con la uva de mesa, el viñedo y el vino.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha abordado esta posibilidad durante un encuentro de trabajo con el director general de la OIV, John Barker, al que ha trasladado la capacidad investigadora del Imida y los trabajos que desarrolla vinculados al sector, según ha informado la Comunidad.

Entre esos trabajos, se encuentra el desarrollo de 20 variedades de uva de mesa sin semillas adaptadas a las condiciones climáticas actuales y orientadas a mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de los productores.

Durante la reunión también se ha analizado la situación del sector vitivinícola y los retos que afronta el viñedo regional, entre ellos la escasez hídrica estructural, los cambios en los hábitos de consumo y las dificultades del comercio internacional.

El Gobierno regional ha puesto a disposición de la OIV la experiencia investigadora de la Región de Murcia para participar en futuros proyectos y trabajos técnicos de interés común, con el Imida como posible colaborador.

Asimismo, ha ofrecido la Región como sede de futuras reuniones técnicas de la organización y de encuentros internacionales sobre viticultura de secano, así como para acoger un futuro Congreso Mundial de la Viña y el Vino, conforme al procedimiento establecido.

En otro encuentro, Barker ha conocido la realidad de las denominaciones de origen protegidas de Jumilla, Yecla y Bullas junto a sus presidentes.

Buendía ha señalado que estas denominaciones de origen forman parte del patrimonio cultural de la Región y ha invitado al director general de la OIV a visitar Murcia para conocer las investigaciones del Imida, así como bodegas, viñedos y el modelo de gestión del agua aplicado en la agricultura regional.