La Región presenta ante otros territorios europeos mediterráneos su modelo de saneamiento y reutilización del agua

El director general del Agua, José Sandoval, durante su intervención en el encuentro de regiones mediterráneas sobre escasez de agua, celebrado en Rímini (Italia). - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participó esta semana en Rímini (Italia) en la sesión de trabajo sobre políticas para afrontar la escasez de agua que impulsan la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) y el proyecto europeo Dialogue4Innovation, cofinanciado por el programa Interreg Euro-MED.

El encuentro se celebró en el marco de Ecomondo, la principal feria mediterránea de economía verde y circular, y reunió a responsables de agua de regiones de Italia, Grecia y España. La Región de Murcia, representada por el director general del Agua, José Sandoval, expuso el funcionamiento de su sistema de saneamiento y reutilización.

El 99,3 por ciento de la población cuenta con depuración, a través de un centenar de instalaciones y 56 estaciones de bombeo gestionadas por la entidad pública regional Esamur. De los 121 hectómetros cúbicos que se tratan cada año se regenera el 96 por ciento, unos 116 hectómetros cúbicos que quedan disponibles para su reutilización directa o indirecta.

En torno al 13 por ciento del agua que se suministra a la agricultura regional es agua regenerada. Sandoval trasladó también los datos sobre consumo de agua. El 87 por ciento de la superficie de regadío de la Región se riega por goteo o mediante otros sistemas localizados, frente al 56 por ciento de la media nacional, y el consumo doméstico se sitúa en 126 litros por habitante y día.

Regenerar un metro cúbico de agua en la Región cuesta 0,38 kilovatios hora, ocho veces menos energía que desalar ese mismo metro cúbico. La Región, que también utiliza agua desalada, defiende por ello la reutilización como recurso de primer orden y no como complemento, y sostiene que la planificación europea debe contabilizar el coste energético de cada fuente.

El director general abordó también la conexión entre las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares, una obra por importe de tres millones de euros que permitirá la reutilización de este caudal: el agua depurada en Torre Pacheco tiene un elevado contenido de sales que impide su uso directo, por lo que la nueva conducción la traslada hasta Los Alcázares, donde se bombea al canal del Campo de Cartagena y se mezcla hasta alcanzar una calidad adecuada para el riego.

Sandoval señaló que el déficit de agua persiste y que "la eficiencia, por sí sola, no cierra la brecha. Es un mensaje que otras regiones mediterráneas están empezando a compartir, y conviene que Europa lo escuche".

TRES DEMANDAS CLAVE A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

En su intervención, planteó tres peticiones a las instituciones europeas: que la escasez permanente de agua se reconozca como una categoría propia, distinta de la sequía, con objetivos de eficiencia proporcionados al punto de partida de cada territorio; que la financiación europea atienda también a los sistemas ya desarrollados que deben adaptarse a las nuevas normas desde un nivel de exigencia mayor; y que se impulse la demanda europea de agua regenerada mediante incentivos, obligaciones progresivas y precios que reflejen el coste real de extraer agua de las fuentes convencionales.

Sandoval subrayó que "el agua regenerada no se abre paso sola. Donde hay recurso convencional disponible y barato, nadie invierte en regenerar. Nosotros colocamos cada metro cúbico que producimos porque no tenemos alternativa, y eso no puede ser la única razón por la que un territorio apueste por la economía circular del agua". La Región ofrece también a las regiones mediterráneas una visita técnica a sus infraestructuras de depuración y regeneración. La Dirección General del Agua sostiene que la principal barrera para aplicar este sistema en otros territorios no es tecnológica, sino de conocimiento de cómo se organiza y funciona el sistema: el diseño de las tarifas, el reparto de responsabilidades entre las entidades implicadas, los acuerdos con las comunidades de regantes y el control de calidad en una red de un centenar de instalaciones.

La participación en Rímini se suma al trabajo que la Región desarrolla en la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica, integrada por 29 territorios de diez países y más de 80 millones de habitantes, en la que la Región de Murcia coordina el grupo de trabajo sobre normativa y planes europeos.

Ese grupo elabora unas directrices para la aplicación de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica a escala regional, cuya aprobación técnica está prevista para diciembre. La Declaración sobre Desertificación de la Comisión Intermediterránea, aprobada en 2023, recoge la mejora de las depuradoras para producir agua apta para uso agrícola como instrumento complementario de la gestión del agua.