La Región reafirma su apuesta por el turismo rural como motor de desarrollo sostenible y económico

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, durante su intervención en el acto inaugural. - CARM

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia reafirma su compromiso con el impulso del turismo rural como motor de desarrollo económico, social y sostenible durante la celebración del I Congreso de Turismo Rural de la Región de Murcia, que tiene lugar hoy en el Museo del Vino de Bullas.

Así lo manifestó la directora general de Calidad Turística, Eva Reverte, durante el acto inaugural, que contó con la participación de la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, y el presidente de Ruralmur, José Antonio Lucas.

El encuentro, organizado con motivo del X aniversario de la asociación Ruralmur, sirvió como punto de encuentro para profesionales, emprendedores y agentes del sector rural. Durante la jornada se analizan las tendencias y retos actuales del turismo rural, tanto en la Región como en el conjunto de España, y se dan a conocer iniciativas de éxito.

También se abordan los nuevos mercados con mayor potencial, los canales de promoción más eficaces y el papel de la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas de transformación para el turismo rural.

Durante su intervención, Reverte subrayó que el turismo rural "se ha convertido en un eje prioritario para la diversificación y sostenibilidad del turismo regional, dentro del marco del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032". En este sentido, recordó algunas de las principales iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional para el impulso del turismo rural.

Entre las actuaciones destacan los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dirigidos a municipios del interior, con una inversión de 30 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En este contexto se enmarca también la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de Ricote Slow', dotada con 3,3 millones de euros. A ello se suman las ayudas para la modernización de alojamientos turísticos en municipios de interior, el Plan de Dinamización del Enoturismo 2025-2027, que refuerza las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla, y el apoyo a la feria de turismo de interior 'Rueda', cuya segunda edición se celebró en Totana del 17 al 19 de octubre con la participación de 19 municipios.

RESULTADOS HISTÓRICOS PARA EL TURISMO RURAL DE LA REGIÓN

Los alojamientos rurales regionales experimentaron notables crecimientos hasta octubre, que se situaron muy por encima de los registrados para el conjunto nacional.

Así, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a octubre se computó un aumento interanual de viajeros del 39,3 por ciento (frente al descenso del 0,1 por ciento en España), alcanzando los 40.736 visitantes, la cifra más alta de la serie histórica. De ellos, 36.832 fueron viajeros nacionales, con un crecimiento del 33,3 por ciento, y 3.905 extranjeros, un 144,2 por ciento más que en 2024.

Las pernoctaciones, por su parte, aumentaron un 19,4 por ciento, hasta las 116.542, muy por encima del crecimiento medio nacional (1,9 por ciento).