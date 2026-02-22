La Región refuerza su posicionamiento internacional como destino de turismo religioso en el IWRT 2026

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes participó esta semana en la XIII edición del International Workshops on Religious Tourism (IWRT 2026), celebrado en Fátima (Portugal) - CARM

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes participó esta semana en la XIII edición del International Workshops on Religious Tourism (IWRT 2026), celebrado en Fátima (Portugal), con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la Región de Murcia como uno de los grandes destinos de turismo religioso de Europa.

El encuentro reunió a más de un centenar de turoperadores especializados procedentes de más de 30 países y se configuró como un foro estratégico para establecer contactos profesionales, generar nuevas oportunidades de negocio, promocionar la oferta regional y conocer las principales tendencias y desafíos de este segmento turístico en crecimiento.

La programación incluyó conferencias, mesas redondas y sesiones de reuniones B2B, que permitieron presentar de forma integral la propuesta de turismo religioso de la Región. En este contexto, el Camino de la Cruz de Caravaca ocupó un lugar central como eje vertebrador de la oferta, reforzado por el impulso del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2024 y la proyección de la próxima celebración jubilar prevista para 2031.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que el turismo religioso es "una de las modalidades de viaje con mayor crecimiento a nivel mundial, impulsada tanto por la espiritualidad como por el interés cultural".

En este sentido, recordó que la Comunidad ha puesto en marcha la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, dotada con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y destinada a acciones de promoción, organización de eventos, rehabilitación patrimonial y desarrollo de nuevas infraestructuras.