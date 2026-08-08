La Región refuerza su posicionamiento para el turismo senior con campañas nacionales e internacionales

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha reforzado durante 2026 la promoción de la Región como destino preferente para el turismo senior mediante dos campañas específicas de marketing desarrolladas en los mercados nacional e internacional.

Estas acciones, realizadas en colaboración con los operadores especializados Europlayas, para el mercado nacional (que comenzó el pasado 1 de marzo y se extenderá durante todo 2026) y Rolf, para los Países Nórdicos (desarrollada entre enero y abril) tienen como principal objetivo atraer un segmento de viajeros que contribuye a dinamizar la actividad turística durante todo el año.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, señaló que "la evolución demográfica y el envejecimiento activo hacen del turismo senior uno de los segmentos con mayores perspectivas de crecimiento. Son visitantes que disponen de mayor flexibilidad para viajar durante todo el año y que buscan destinos seguros, accesibles y con una oferta variada, características que la Región de Murcia reúne plenamente".

Asimismo, Martínez destacó que éste es un segmento estratégico para la Región "porque favorece la desestacionalización, genera estancias más largas y un importante impacto económico en los destinos, además de mostrar interés por experiencias vinculadas a la cultura y el patrimonio, la naturaleza, la enogastronomía y la salud y la belleza".

Los objetivos de estas campañas se alinean con los del Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia 2022-2032, que identifica la diversificación de mercados, la desestacionalización y la captación de nuevos perfiles de viajeros como algunas de sus principales líneas de actuación.

ACCIONES DIRIGIDAS A VIAJEROS Y A PROFESIONALES

Las campañas han combinado acciones dirigidas tanto al consumidor final como a los profesionales del sector turístico, con el fin de reforzar el posicionamiento de la Región y facilitar la comercialización del destino.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan el envío de boletines informativos especializados, campañas en redes sociales, publicaciones patrocinadas, la creación de un microsite específico sobre la Región de Murcia, inserciones publicitarias en folletos comerciales y acciones de comunicación dirigidas a agencias de viajes.

La estrategia pone en valor algunos de los principales atributos del destino para este perfil de visitante, como el clima suave durante todo el año, la seguridad, la accesibilidad, la calidad de la oferta turística y la diversidad de experiencias que ofrece la Región.

MERCADOS PRIORITARIOS

El mercado nacional continúa siendo el principal emisor de turistas hacia la Región de Murcia, con alrededor del 80 por ciento del total de visitantes.

Por su parte, los países nórdicos constituyen uno de los mercados internacionales con mayor potencial. En 2025 aportaron 71.796 turistas, situándose como el quinto mercado emisor internacional de la Región, con una cuota del 5,9 por ciento del total de turistas extranjeros y un gasto de 83,1 millones de euros.