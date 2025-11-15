La Región refuerza la promoción de la oferta de golf en Reino Unido con un viaje de familiarización para turoperadores

Los Touroperadores Especializados, Durante Una De Las Etapas De Su Visita A La Región. - CARM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha organizado del 13 al 17 de noviembre un viaje de familiarización (fam trip) para turoperadores británicos especializados en golf, en el marco de las acciones promocionales que este año está desarrollando el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) en el Reino Unido.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) en Londres, cuenta con la participación de siete operadores británicos de primer nivel: Your Golf Travel, Golf Travel People, Golfbreaks.com, Glencor Golf Holidays, Golf Escapes, 360 Golf Holidays y Club Golf Holidays.

Durante su estancia, los participantes en el viaje conocen de primera mano algunos de los principales enclaves turísticos y deportivos de la Región, entre ellos, el Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf Resort, el GNK La Torre Golf Course, La Manga Club Resort (Campo Sur), el Hotel Grand Hyatt La Manga Club, Roda Golf, Hotel 525, Mar Menor Golf Resort (Ugolf), así como las ciudades de Murcia y de Cartagena.

El principal objetivo de esta acción es consolidar la imagen de la Región de Murcia como destino de referencia para el turismo de golf en el Reino Unido, país que es el primer mercado internacional emisor para la Comunidad, destacando la amplia y exclusiva oferta de campos y alojamientos de alta calidad, plenamente adaptados a las demandas del mercado británico.

Asimismo, el viaje permitirá poner en valor las conexiones aéreas con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que cuenta actualmente con vuelos directos desde Londres/Stansted (Ryanair), Londres/Luton y Bristol (EasyJet) y a las que este año se han sumado las de Manchester y Birmingham (Ryanair) y Londres/Gatwick (EasyJet), y un total de 19 frecuencias semanales, lo que consolida su accesibilidad y competitividad como destino preferente de golf en el Mediterráneo.

La actuación se suma a otras iniciativas de promoción del golf impulsadas por Turespaña en el Reino Unido e Irlanda, entre las que destacan la campaña de marketing desarrollada junto al turoperador GolfBreaks, viajes de familiarización como el llevado a cabo con turoperadores irlandeses, la publicación de la Guía Destination Golf y la promoción continuada en la revista bilingüe Golf Circus, que ofrece contenidos a lo largo de todo el año.

EL GOLF, PUNTA DE LANZA DEL TURISMO DEPORTIVO

El golf se ha convertido en la punta de lanza del turismo deportivo regional y uno de los productos con mayor capacidad de desestacionalización y generación de empleo. Además de su impacto económico, este segmento refuerza la proyección internacional del destino, ofreciendo una experiencia que combina deporte, clima privilegiado, gastronomía y bienestar.

El sector del golf en la Región atraviesa una etapa de clara consolidación. Según Aegolf, los campos de golf regionales superaron en 2024 las 500.000 salidas, y en los seis primeros meses de 2025 ya se han contabilizado cerca de 300.000 jugadores, lo que supone un incremento del 6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el segundo informe sobre el Impacto Económico del Golf en España, realizado por IE University en 2023, el gasto total del turismo de golf en la Región de Murcia supera los 600 millones de euros anuales.