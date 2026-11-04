La Región registra un récord de turistas internacionales hasta septiembre, con un crecimiento del 13,5% - CARM

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia recibió 1.073.036 turistas internacionales entre enero y septiembre, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2025 y la cifra más elevada de la serie histórica para estos nueve meses, según los datos de las encuestas Frontur y Egatur del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este miércoles.

El crecimiento de las llegadas duplicó ampliamente el registrado en el conjunto de España, donde aumentaron un 5,2% durante los nueve primeros meses del año, según ha informado la Comunidad.

El gasto de los visitantes extranjeros también alcanzó un máximo histórico, con 1.449,1 millones de euros, frente a los 1.367,8 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 5,9%.

Otro de los indicadores destacados fue la duración de las estancias. La Región se situó como la comunidad autónoma donde los turistas internacionales permanecieron más tiempo, con una media de 10,9 días por viaje, frente a los siete días del conjunto nacional.

En cuanto a las vías de acceso, el transporte aéreo concentró el 70% de las llegadas, con 751.129 viajeros, un 15,7% más que entre enero y septiembre de 2025.

Reino Unido se mantuvo como el principal mercado emisor, con 338.422 turistas, el 31,5% del total y un aumento interanual del 14,3%. Le siguieron Francia, con 162.841 visitantes (15,2% del total); Bélgica, con 75.658 (7,1%); Países Bajos, con 72.769 (6,8%); Alemania, con 67.250 (6,3%), y los países nórdicos, con 57.804 (5,4%).

Los datos de septiembre también marcaron máximos históricos tanto en llegadas como en gasto turístico. Durante ese mes visitaron la Región 123.175 turistas internacionales, un 8,2% más que en septiembre de 2025, frente al incremento del 4,3% registrado en España.

El gasto de estos visitantes alcanzó los 195 millones de euros, un 15,5% más que un año antes, por encima del crecimiento nacional del 8,1%.

La estancia media en septiembre fue de 12 días, la más elevada entre las comunidades autónomas junto con La Rioja, frente a los 6,75 días de media nacional.