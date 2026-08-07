La Región se sitúa como la peor financiada de España según el último informe de Fedea

Imagen De Archivo De La Consejera De Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos Y Transformación Digital, Marisa López Aragón, Durante Una Intervención. - CARM

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia volvió a ser en 2024 la comunidad autónoma peor financiada de España, según el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al pasado ejercicio, según ha informado la Comunidad.

El estudio sitúa la financiación efectiva de la Comunidad en 3.372 euros por habitante ajustado, frente a los 3.666 euros de media de las comunidades de régimen común, lo que supone una diferencia de 294 euros por habitante ajustado. Según el informe, esa brecha equivale a cerca de 455 millones de euros menos al año para la Región.

La distancia es mayor respecto a Cantabria, la comunidad mejor financiada, que recibe 4.349 euros por habitante ajustado, 977 euros más que la Región de Murcia, lo que representa una diferencia global de unos 1.512 millones de euros anuales.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha afirmado que el informe "vuelve a acreditar con datos objetivos e independientes" la situación de infrafinanciación que, según ha indicado, mantiene la Comunidad desde hace años.

El informe también recoge que el incremento de los recursos del sistema en 2024, impulsado por el aumento de la recaudación tributaria, no ha servido para corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas y la Región continúa ocupando la última posición, así lo asegura la Comunidad.

López Aragón ha señalado además que, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el 95,5% de la deuda regional tiene su origen en la insuficiencia de recursos derivada del actual sistema de financiación autonómica.

La consejera ha reclamado al Gobierno central una reforma del modelo de financiación que, según defendió, debe acordarse entre todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con criterios objetivos y transparencia.