La Región suma cinco nuevas banderas azules en 2026 y alcanza las 41

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MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contará en 2026 con un total de 41 banderas azules, cinco más que el año anterior, según el informe anual de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). De este total, 33 corresponden a playas y 8 a puertos deportivos, consolidando la proyección de la Costa Cálida como destino turístico de calidad y sostenible.

Son nuevas incorporaciones las playas de El Hornillo, La Carolina y La Higuerica, en Águilas; y La Azohía-El Cuartel, en Cartagena. Asimismo, el Puerto Deportivo de Mazarrón obtiene este reconocimiento medioambiental "de primer nivel", según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que este incremento de banderas azules "evidencia el compromiso de la Región con la sostenibilidad, la calidad ambiental y la mejora continua de nuestro litoral, factores clave para reforzar la competitividad turística".

Asimismo, ha destacado que "la Región se ha convertido este año en la comunidad autónoma uniprovincial con mayor número de banderas azules en playas (33), igualando a Baleares, favorecida esta por su condición insular, lo que pone aún más en valor el esfuerzo realizado, especialmente teniendo en cuenta que estos reconocimientos se concentran en solo 6 municipios, frente a los 15 de Baleares".

España ha logrado un total de 794 banderas azules, 44 más que el año pasado, de las cuales 677 han recaído en playas (es el primer país del mundo en número de distintivos para playas, con el 15 por ciento del total), 111 en puertos deportivos y 6 para embarcaciones turísticas.

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS

Con estos nuevos distintivos, la Región sitúa a dos de sus municipios entre los cinco con más banderas azules del país: Águilas, con 12 banderas, y Cartagena, con 11, que ocupan el tercer y cuarto puesto de la clasificación nacional, respectivamente, solo por detrás de las localidades gallegas de Vigo y Sanxenxo.

Águilas pasa a liderar la lista regional con 10 banderas en playas y 2 en puertos, incorporando a su lista El Hornillo, La Carolina y La Higuerica, que se suman a las playas de Levante, La Colonia, Poniente, Casica Verde, Matalentisco y Calarreona, y a los puertos Club Náutico de Águilas y Puerto Deportivo Juan Montiel.

En segundo lugar, se sitúa Cartagena, con 9 banderas en playas y 2 en puertos. La novedad es La Azohía-El Cuartel, y las demás, Cala Cortina, Levante (Cabo de Palos), San Ginés, Isla Plana, La Chapineta, El Portús, Calblanque y Cala del Barco, junto a los puertos Real Club de Regatas y Yacht Port.

El siguiente destino con más distintivos es Mazarrón, con 8 banderas azules (6 playas y 2 puertos). Las playas son Rihuete, Bahía-La Reya, Nares, Playa Grande-Castellar, Alamillo y El Mojón; y los puertos, la nueva incorporación, el Puerto Deportivo de Mazarrón, y el Club de Regatas de Mazarrón.

Por su parte, San Pedro del Pinatar cuenta con 5 banderas azules (playas de El Mojón, Las Salinas y La Torre Derribada, y los puertos Marina Salinas y Club Náutico Villa de San Pedro), mientras que San Javier mantiene 3 distintivos en las playas de La Ensenada del Esparto, El Pedrucho y El Arenal.

Asimismo, se mantiene la bandera azul conjunta para Cartagena y San Javier por la playa de Banco del Tabal-Calnegre, así como la de la playa de Calnegre, en Lorca.

Carmen Conesa ha recordado que todos los parques regionales costeros cuentan con playas distinguidas con Bandera Azul. En concreto, el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre dispone de la playa de Calnegre; el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro incluye las playas de Las Salinas (La Llana) y Torre Derribada; y el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila está representado por la playa de Calblanque.

Respecto a los centros azules, la Región incorpora este año una nueva bandera para el Centro Oceanográfico de Murcia, del Instituto Español de Oceanografía (COMU-IEO), con sedes en San Pedro del Pinatar y el Puerto de Mazarrón.

Este reconocimiento se suma a los ya existentes: el Centro de Visitantes de las Salinas, en San Pedro del Pinatar, y el Centro Azul del Puerto de Cartagena.