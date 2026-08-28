Registrado un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro en Cehegín (Murcia)

Mapa del IGN con el punto donde se ha registrado el seísmo - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

CEHEGÍN (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Cehegín (Murcia) ha registrado durante la madrugada de este viernes un terremoto de magnitud 3.1 con epicentro al noreste del término municipal, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Centro de Coordinación de Emergencias ha indicado que el seísmo, producido a las 4.01 horas, no ha provocado daños materiales ni personales.

El temblor se ha hecho sentir en la vecina localidad de Bullas, donde el '1-1-2' ha recibido la llamada de un vecino a las 4.02 horas alertando del movimiento de tierra, un extremo que ha sido verificado por la Policía Local del municipio.