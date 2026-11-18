Cartel anunciador del Carnaval de Cartagena 2027 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Un personaje ficticio inspirado en la figura de Alatriste, reinterpretado en clave teatral y de arlequín protagoniza el cartel oficial del Carnaval de Cartagena 2027. Rodeándole se pueden ver partituras musicales, símbolos de la baraja y elementos representativos del patrimonio local, como el Palacio Consistorial, los leones del escudo de Cartagena y la escultura de El Zulo.

La obra está titulada 'Sueño de historia y carnaval' y es una creación del artista multidisciplinar de Huelva Chema Riquelme. Realizada sobre un lienzo de 45 por 65 centímetros mediante una técnica mixta de collage, acrílico, óleo y pasteles grasos, la composición apuesta por una estética surrealista y colorida

La propuesta resultó ganadora por unanimidad en el Concurso Internacional del Cartel Anunciador -dotado con un premio de 1.000 euros- tras imponerse entre un total de 40 trabajos presentados, han informado desde el Consistorio.

De igual modo, ya se conocen los nombres de quienes encarnarán a Don Carnal y Doña Cuaresma en esta nueva edición. En la categoría infantil, los papeles corresponden a José Tomás Ruiz y Martina García Usero, de la comparsa Tropikana, mientras que en la modalidad adulta serán interpretados por Gabriel Caravaca López y Marta Soto Ros.

Las fiestas tendrán lugar del 29 de enero al 9 de febrero de 2027. La programación definitiva de actividades se dará a conocer a principios del próximo año.