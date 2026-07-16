Rescatada y hospitalizada una mujer de 77 años tras un accidente en la RM-15, en Cehegín - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CEHEGÍN (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 77 años ha tenido que ser rescatada y trasladada al hospital tras salirse de la carretera y volcar el turismo en el que viajaba en la autovía RM-15 (Caravaca de la Cruz-Murcia), a su paso por el término municipal de Cehegín.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido varias llamadas a las 9.17 horas alertando de que un vehículo se había salido de la vía y había quedado volcado en la mediana, con personas heridas y atrapadas en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, según ha informado el '1-1-2'.

Uno de los dos ocupantes del vehículo ha podido abandonar el turismo por sus propios medios y ha resultado ileso, mientras que la mujer de 77 años ha tenido que ser rescatada por los bomberos y atendida por los sanitarios, que la han estabilizado antes de trasladarla al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz.