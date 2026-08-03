Rescatado en estado grave un bañista en la Playa de La Higuerica, en Águilas - EUROPA PRESS

ÁGUILAS (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado en estado grave a un bañista en la Playa de la Higuerica, en Águilas, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El teléfono único de emergencias '1-1-2' ha recibido, sobre las 20.14 horas de este domingo, varias llamadas indicando que un hombre que se estaba bañando en la playa de La Higuerica tenía dificultades para salir del agua, la corriente lo adentraba en el mar y habían dejado de verlo cerca de las rocas de la playa.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Águilas, así como, se ha movilizado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061'.

Una vez localizado el hombre en el agua, inconsciente, ha sido rescatado por integrantes de la patrulla de Guardia Civil quienes han comenzado a realizar la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la Unidad Móvil de Emergencia del '061' que ha continuado las maniobras.

Finalmente, se ha estabilizado al hombre, de aproximadamente 60 años de edad, y ha sido trasladado en estado grave al Hospital Rafael Méndez de Lorca, avisando a urgencias de su llegada.