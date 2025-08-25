Rescatan a un bañista en una playa de La Manga, en San Javier (Murcia)

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 25 años tuvo que ser rescatado este domingo en la playa de El Pedrucho, en la Gran Vía de La Manga, en el término municipal de San Javier (Murcia), según informaron fuentes del '1-1-2' consultadas por Europa Press.

Hacia las 19.29 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas solicitando asistencia sanitaria urgente para un bañista que habían sacado del agua en estado seminconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una Unidad Móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El personal facultativo estabilizó 'in situ' al hombre y, posteriormente, lo trasladó al hospital Santa Lucía, en Cartagena, donde ingresó por la puerta de urgencias.