Rescatan en buen estado a dos senderistas perdidos durante varias horas en Cabo Tiñoso (Cartagena)

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena han localizado esta madrugada a dos senderistas franceses perdidos desde este jueves por la tarde en el Parque Regional de Cabo Tiñoso, en el término municipal de Cartagena. Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias, se encontraban en buen estado y sólo precisaron la cura de pequeños rasguños.

El '1-1-2' recibía sobre las 20.46 horas un aviso sobre la búsqueda de dos senderistas, de edades comprendidas entre los 40 y 50 años, que habían salido el jueves por la mañana desde El Campillo con destino a Cala Cerrada, dentro del Parque Regional de Roldán, La Muela y cabo Tiñoso.

Los amigos de los desaparecidos informaron que ambos salieron a las 11.00 horas y debían haber regresado después de comer. El vehículo de los senderistas fue localizado por la Policía Local, junto con los llamantes, en el punto de partida. Aunque se facilitaron los números de teléfono de ambos excursionistas, no fue posible contactar con ellos en ese momento.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil, bomberos y miembros del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil y Policía Local, con un dispositivo terrestre y aéreo con tres drones.

A las 22.13 horas, se activó la una embarcación para la búsqueda por los lugares de la costa inaccesibles desde tierra. Posteriormente, a las 22.49 horas, los amigos informaron haber recibido un mensaje de los senderistas indicando que se encontraban bien, aunque desorientados, sin agua y cansados. Según los bomberos de Cartagena, que lograron hablar con ellos, su ubicación podría estar entre La Torre de Santa Elena y Cala Cerrada.

A las 00.40 horas horas ya se comunicó su localización cerca de la torre de Santa Elena y los bomberos procedieron a su rescate, ya que se encontraban en una zona muy abrupta.

Hora y media más tarde se les guió por un sendero hasta su vehículo, al que llegaron sobre las 3.30 de esta madrugada, después de que sanitarios de Protección Civil les curaran los rasguños que habían sufrido.