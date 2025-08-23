Rescatan a una cabra montesa del interior de uno de los pozos de la nieve en Sierra Espuña - PROTECCIÓN CIVIL DE ALEDO

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

una cabra montesa ha sido rescatada este sábado del interior de uno de los pozos de la nieve en Sierra Espuña, en la localidad murciana de Totana, según ha informado el 112 de la Región de Murcia.

Una llamada de Policía Local de Aledo hacia las 11.46 minutos, informando de la localización de la cabra montesa, ha movilizado al agente medioambiental de la zona y voluntarios de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección Civil de Aledo, para montar un dispositivo de rescate del animal.

Las dificultades de acceso hasta el fondo del pozo dónde había caído la cabra montesa, con mucha vegetación adherida a las paredes, se ha resuelto muy rápidas y favorablemente. El animal, al parecer, no presenta ninguna lesión, y ha sido puesto en libertad.