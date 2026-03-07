Rescatan en Ceutí a los dos ocupantes de una vivienda y sus 5 animales de compañía en un incendio

Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 10:46
MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado el incendio declarado en una vivienda de Ceutí, rescatando a sus dos ocupantes y cinco animales de compañía.

Hacia las 9.02 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, recibía varias llamadas informando del incendio de una vivienda en la Calle Ángel Guirao de Ceutí. Según los llamantes, salía mucho humo negro por las ventas, y sus propietarios estaban dentro intentando sacar a sus animales de compañía.

Al lugar se ha desplazado Policía Local de Ceutí, bomberos del CEIS y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

A las 9.37 horas, el sargento de bomberos del Consorcio informaba que el incendio se encontraba controlado y procedían a ventilar la vivienda. También han logrado rescatar a los cinco animales de compañía de la familia, tres gatos y dos perros. Se desconocen por el momento las circunstancias que han originado el incendio.

Los dos propietarios de la vivienda, un hombre y una mujer, han sido atendidos por los sanitarios. Finalmente, solo el hombre, de 58 años de edad, ha precisado traslado al Hospital Morales Meseguer de Murcia por inhalación de humo.

