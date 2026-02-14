Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años que cayó al Río Segura en Molina de Segura

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han rescatado sin vida el cuerpo de un hombre, de 63 años de edad, que cayo al río Segura, por causas que se desconocen, esta madrugada en Molina de Segura.

Sobre las 4.36 horas, el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibía una llamada informando de la caída de un hombre al río Segura a la altura del Parque de la Hoya, frente a Museo Mudem, en el citado municipio.

Hasta el lugar se han desplazado unidades de Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y Guardia Civil. La búsqueda se ha realizado desplegando los efectivos movilizados en ambos márgenes del río, dificultada por la crecida del caudal en las últimas horas.

Al mismo tiempo se ha informado a policías locales de los municipios de Alguazas, Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia, que han preparado unidades para su movilización, incluidos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia.

Desgraciadamente, a las 5.37 horas, el sargento de bomberos del CEIS informaba de la localización del cuerpo sin vida del hombre.