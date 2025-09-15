Rescatan a un motorista tras sufrir una caída en el entorno del embalse de Puentes, en Lorca (Murcia)

Imagen del accidentado junto a la motocicleta que conducía en el entorno del embalse de Puente, en Lorca (Murcia) - 1-1-2

LORCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 65 años ha tenido que ser rescatado este martes al sufrir una caída con la motocicleta que conducía en el entorno del embalse de Puentes, en Lorca (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 13.55 horas por parte del motorista accidentado, quien ha explicado que se había caído en una zona de difícil acceso y que sentía un fuerte dolor en el tronco y la clavícula que le impedía continuar.

Una vez recibida la ubicación precisa, los servicios de emergencias se han desplazado al lugar del accidente. En concreto, se han trasladado un agente medioambiental; un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; el Grupo de Rescate Aéreos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región, servicios de emergencias locales y una ambulancia.

Tras ser rescatado por los bomberos del CEIS y trasladado en el helicóptero hasta el punto de encuentro asignado, donde esperaba la unidad sanitaria del 061, el herido ha sido desplazado hasta el hospital Rafael Méndez de Lorca para una valoración más precisa.