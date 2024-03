Rescatan a una senderista bloqueada en una cima cerca de Cabo Cope (Águilas)

ÁGUILAS (MURCIA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes medioambientales y la Policía Local de Águilas han rescatado este lunes a una mujer de unos 50 años de edad que se encontraba guarecida y bloqueada en una cima cercana a Cabo Cope, en el término municipal de Águilas. Tras más de cuatro horas de búsqueda, rescate y descenso, la senderista ha sido acompañada hasta su vehículo y no ha precisado asistencia sanitaria.

El 1-1-2 ha recibido a las 14.50 horas una llamada de una persona que decía que su amiga, que había salido sola a hacer ejercicio, se había quedado bloqueada y no podía continuar su ruta. La mujer, aunque se encontraba bien y no necesitaba asistencia médica, no sabía salir de donde se encontraba. Una vez conseguida la posición de la afectada, se han trasladado hasta el lugar patrullas de la Policía Local y agentes medioambientales de la Dirección General del Patrimonio Natural.

A las 17.42 horas, los agentes han logrado localizar a la senderista y media hora más tarde, tras llegar hasta donde se encontraba, la han ayudado a descender del sitio donde estaba, una zona escarpada y con grandes desniveles, junto al cerro conocido como Cocón de Cope. La senderista ha llegado sana y salva a su coche una hora después.