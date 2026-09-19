Revenga (PP): "No puede ser que en cada alerta los ciudadanos miren al cielo con miedo"

Díez de Revenga: "Desde que nos malgobierna Sánchez, los servicios ferroviarios no han hecho más que empeorar" - PP

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha reclamado al Gobierno de España que "ejecute ya" las obras de defensa contra las inundaciones que están previstas en los planes de gestión del riesgo de inundación y que resultan fundamentales para proteger a la población de la Región.

"No podemos seguir así. No puede ser que cada vez que hay una alerta por lluvias, como hoy, los ciudadanos tengan que mirar asustados al cielo, alterar sus vidas o, incluso, suspender las clases porque no se han ejecutado las infraestructuras que deben protegernos", ha señalado.

Díez de Revenga ha subrayado que la prevención frente a las inundaciones "no puede limitarse a activar una alarma cuando llega el temporal y después que cada uno se salve como pueda", sino que requiere actuar con anticipación y ejecutar las infraestructuras necesarias para contener las avenidas. "Es imprescindible hacer las presas y los encauzamientos que permitan frenar las inundaciones en la parte alta de los cauces y proteger a los municipios y a sus vecinos", ha destacado.

En este sentido, el senador 'popular' ha recordado que existen actuaciones "conocidas desde hace años y contempladas en los instrumentos de planificación del riesgo de inundación" cuya ejecución continúa pendiente. Entre ellas ha citado las presas de Béjar, Nogalte y Torcillas, la presa de la rambla de Tabala, el encauzamiento de la rambla de Dinaga, el colector norte de la ciudad de Murcia y las correcciones hidrológicas en el entorno del Mar Menor.

"Estamos hablando de obras imprescindibles para reducir el riesgo y proteger a miles de ciudadanos, no de proyectos accesorios que puedan quedar indefinidamente en un cajón", ha afirmado Díez de Revenga, que ha insistido en que la planificación de las actuaciones contra las inundaciones debe traducirse en obras ejecutadas. "Los ciudadanos necesitan soluciones, no que cada episodio de lluvias vuelva a generar incertidumbre y preocupación", ha añadido.

El senador del PP ha defendido que la seguridad de los ciudadanos debe situarse por encima de cualquier otra consideración y ha reclamado al Ejecutivo central que asuma sus responsabilidades. "La primera obligación de cualquier Gobierno es proteger a su población. En la Región de Murcia necesitamos que nos protejan y necesitamos que lo hagan con las obras de defensa que llevan años pendientes", ha remarcado.

Por último, ha exigido al Gobierno de España que "deje de aplazar estas actuaciones y pase de los planes a las máquinas y de los anuncios a las obras". "Cada vez que llueve con intensidad volvemos a comprobar que la prevención es imprescindible. La Región de Murcia no puede seguir dependiendo de la suerte ante cada episodio de lluvias; necesitamos infraestructuras que reduzcan el riesgo y protejan de verdad a nuestros municipios y a nuestros vecinos", ha concluido.