El Rey defiende el papel de las universidades frente a la desinformación y el uso de la IA

Inauguración del curso de las univeridades españolas en la UPCT - Roberto Plaza - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Su Majestad el Rey Felipe VI ha advertido sobre la desinformación y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y ha defendido el papel de los centro universitarios para evitar "encerrarnos" y "conocer sus posibilidades" durante la inauguración oficial del comienzo del curso en las universidades españolas este jueves en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Durante su intervención, con la que ha concluido el acto, ha resaltado el papel de la UPCT, "heredera de una larga tradición de ingeniería y vocación de servicio" y ha definido a Cartagena como "un lugar de encuentros, de emprendimiento, de ciencia y de navegación".

También se ha dirigido a los nuevos estudiantes, quienes viven estos días "el momento de llegar por primera vez a la universidad cuando todavía no conoces a nadie y está todo por descubrir". En una situación similar, ha compartido, se encuentra, junto a la Reina Letizia, por la reciente incorporación de la Princesa Leonor a sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. "Lo vivimos con esa mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre", ha afirmado.

DESINFORMACIÓN E IA

Felipe VI ha defendido el papel de la universidad contra la desinformación para que "nos ayude a salir de espacios cerrados y convertir la información en conocimiento y el conocimiento en criterio". En este sentido, ha advertido del peligro de "encerrarnos en unas 'cámaras de eco' que nos reafirman solo en lo que ya pensamos, en lo que creemos, haciéndonos inmunes a la diferencia, a la diversidad, incapaces de mirar más allá".

"Internet ha multiplicado la conversación, pero no estoy seguro de que haya multiplicado en la misma medida la 'disputatio'", ha advertido, en referencia a las primeras universidades europeas donde cada cuestión se sometía a argumentos, objeciones y respuestas.

También se ha referido el monarca al uso de la Inteligencia Artificial, "una herramienta extraordinaria siempre y cuando aprendamos a usarla, a gobernarla, a vincularla a ese control último que debe ser la inteligencia humana". Felipe VI ha puesto el foco en el "para qué" se usa, por lo que ha destacado la importancia de "conocer sus posibilidades, comprender sus límites y orientar su uso" para que "no se convierta en un catalizador de desigualdades, sino en un instrumento al servicio del bien común".

En este sentido, ha defendido el papel de la Universidad como "un espacio donde se amplíen las fronteras del saber y donde se aprenda a convivir con a discrepancia y a ejercer una ciudadanía libre y responsable". La Universidad, ha dicho, "forma ciudadanos".

Así, el monarca ha destacado el trabajo de profesores e investigadores, a los que ha expresado su "reconocimiento y gratitud" y les ha deseado "ánimo".

Por último, Felipe VI, que ha recordado en su intervención al cartagenero Isaac Peral, el inventor del submarino, como ejemplo de que "ampliar los horizontes del conocimiento requiere mucho trabajo", ha pedido a las instituciones y la sociedad "recursos, confianza y autonomía para investigar, enseñar y pensar con libertad". Asimismo, ha apostado por la colaboración con las empresas y con el exterior al afirmar que se consigue que el conocimiento crezca "cuando se contrasta con otras realidades".

El Rey ha dado por inaugurado el curso en las universidades españolas y el acto ha concluido con la interpretación de 'Gaudeamus Igitur' por parte de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio y la Coral de la Universidad Politécnica de Cartagena.