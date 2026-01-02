Los Reyes Magos adelantan su llegada a Cartagena por las lluvias y harán un pasacalles este sábado

Los mensajeros de los Reyes Magos con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Los Reyes Magos han adelantado su llegada a Cartagena y este sábado harán un pasacalles extraordinario a las 18.00 horas debido a que se ha suspendido la cabalgata del día 5 por la previsión de lluvias, según ha explicado la alcaldesa Noelia Arroyo.

Así, la regidora ha informado que los Reyes llegarán este sábado a las 11.30 horas a la plaza del Icue, donde se reunirán con su cartero real. Desde allí se desplazarán a pie hasta el Palacio Consistorial, en el que ofrecerán la recepción habitual durante el resto de la mañana, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

PASACALLES Y ROSCÓN

El recorrido partirá desde la Pescadería y discurrirá por todo el paseo Alfonso XII hasta la plaza del Ayuntamiento, con llegada prevista a las 19.00 horas. En ese punto se sumarán a los voluntarios que repartirán el tradicional roscón de Reyes de Cope.

En la plaza del Ayuntamiento se programarán actividades previas al reparto del roscón desde las 17.00 horas.

LOS REYES

La alcaldesa Noelia Arroyo ha recibido recientemente a los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar en el Palacio Consistorial. Son, respectivamente, el cardiólogo del hospital Santa Lucía José Abellán, el concejal de Litoral, Gonzalo López, y el joven socorrista Mario Murcia.