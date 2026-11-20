MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados, Joaquín Robles, ha destacado la ausencia del candidato a la Presidencia de su formación, Santiago Abascal, en el debate electoral a dos caras entre PSOE y PP.

"No tiene mucho sentido que no estuviese Santiago Abascal cuando constantemente el presidente Sánchez se dedicó a hablar de él y del pacto con Abascal. Si quiere debatir con Abascal tenía que haber estado ahí", ha reclamado.

Robles ha echado en falta un "mensaje que diera esperanza a los españoles" que considera que tiene Vox. En este sentido, espera que en el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión Santiago Abascal "sea capaz de expresar con toda claridad el mensaje del partido y dar una imagen contrapuesta a la imagen que quieren dar de nosotros".

A su juicio, se presenta a Vox como "personas inhumanas que no tienen sentimientos". Según ha apuntado, esto es debido a que el PSOE "no puede avalar una gestión nefasta y se dedican a lanzar una imagen de Vox que no se corresponde con nuestro programa".