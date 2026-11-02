Robles (Vox), tras una reunión con JUCIL: "Parece que en España se protege más al delincuente que a la Policía" - VOX MURCIA

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Murcia, Joaquín Robles, ha mantenido una reunión con representantes del sindicato JUCIL Murcia para conocer las necesidades de los guardias civiles en la Región. En el encuentro ha estado acompañado por el candidato de la formación al Senado, José Manuel Pancorbo; diputados regionales y el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso.

Durante la reunión, Robles ha expresado el respaldo de su partido a las reivindicaciones del sindicato y ha asegurado que Vox se compromete a incorporarlas a su programa electoral. Entre ellas, ha citado la dotación de medios materiales para los agentes y la garantía de protección y respaldo institucional, según ha informado Vox.

"Parece que en España se protege más al delincuente que a la Policía", ha afirmado el candidato.

Asimismo, ha advertido de la concentración convocada por Blocus para esta tarde en la plaza Circular y ha reclamado a la Delegación del Gobierno una labor de vigilancia preventiva, con seguimiento de las redes sociales, identificación de posibles convocantes y un despliegue disuasorio si fuera necesario.

"La prevención es la mejor herramienta para proteger la convivencia y la libertad de los murcianos. No podemos permitir que se repitan escenas de vandalismo, barricadas o enfrentamientos en el corazón de Murcia", ha manifestado.

Asimismo, Robles ha alertado del aumento de los episodios de asaltos y robos a comercios en algunas ciudades españolas y ha recordado el caso de una empresa murciana del sector informático que, según ha indicado, ha sufrido robos en Barcelona.

El candidato también ha aludido a la tasa de suicidios entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en distintas regiones, donde, a su juicio, han sido desplazadas y sometidas a una persecución que dificulta su trabajo.

Por otra parte, ha denunciado la falta de medios de los agentes frente a las narcolanchas y las organizaciones de narcotraficantes. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen toda nuestra atención y el máximo respeto. No se puede cargar sobre ellas la responsabilidad de una situación que no deja de empeorar", ha afirmado.

"Es imposible tener un país seguro si nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguen en la situación en la que están", ha añadido Robles, quien ha asegurado que Vox apoyará sus reivindicaciones si llega al Gobierno.