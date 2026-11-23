1136516.1.260.149.20261123131856
Archivo - Candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles - VOX - Archivo
MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha pedido al Partido Popular que no insistan en el discurso del voto útil durante los últimos días de campaña y ha advertido de "ya tuvo consecuencias negativas en anteriores elecciones".
Robles ha señalado que "comienza una semana decisiva", con cinco días para trasladar el mensaje de su formación a los ciudadanos, y ha expresado su preocupación por la "insistencia" del PP en reclamar el voto útil. El candidato ha calificado de "disparate" ese mensaje y ha sostenido que un trasvase de votos de Vox al PP podría permitir al PSOE obtener tres diputados y dejar a su partido con dos de los tres escaños que, según sus cálculos, podría conseguir, según ha informado Vox.
Como antecedente, ha recordado las elecciones generales de 2023 en Albacete, donde, según ha indicado, al PP le sobraron más de 12.000 votos mientras Vox se quedó a poco más de 1.000 de lograr representación. "Ese diputado fue a parar al Partido Socialista. El voto útil en Albacete y en otras provincias españolas terminó beneficiando al sanchismo", ha afirmado.
Asimismo, Robles ha reiterado la disposición de Vox a colaborar con el PP para poner fin al actual Gobierno y ha asegurado que ambas formaciones podrían trabajar para "acabar con sus políticas". Por último, ha lamentado que los 'populares' parezcan estar "más preocupados por el buen resultado de Vox que por eliminar estas políticas y echar a esta mafia del Gobierno".