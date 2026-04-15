Roma acoge desde este viernes la exposición 'Siete y Roma' del pintor Pedro Cano

Imagen del acceso a la exposición con el cartel de la exposición - AYUNTAMIENTO DE BLANCA

BLANCA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Casino dei Principi de Villa Torlonia de Roma acogerá este viernes, 17 de abril, la inauguración de la muestra 'Pedro Cano. Siete y Roma', un proyecto que reúne más de cien piezas del artista blanqueño bajo el comisariado de Giorgio Pellegrini y la coordinación de Raquel Vázquez-Dodero.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 7 de junio, articula un diálogo entre el ciclo pictórico monumental Siete y una extensa serie de acuarelas y cuadernos dedicados a la capital italiana, ciudad donde el pintor reside desde hace más de medio siglo.

El itinerario se distribuye en dos niveles para diferenciar ambos núcleos creativos, según ha informado el Ayuntamiento de Blanca.

En la primera planta se exhibe íntegramente el ciclo Siete, compuesto por 21 óleos sobre lienzo organizados en siete trípticos: Juego, Trabajo, Bicicletas, Interior, Salto, Espera y Carga.

Estas obras de gran formato (120 por 180 centímetros) utilizan el blanco y negro para reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la solidaridad. La serie llega a Roma tras su paso por la iglesia de las Verónicas de Murcia, la Casa de Vacas de Madrid y la iglesia de la Misericordia de Palma de Mallorca.

Por otro lado, la planta baja del museo se reserva para la faceta más íntima del autor a través de 48 acuarelas y siete cuadernos de viaje, algunos de ellos inéditos. Estas piezas entrelazan vistas clásicas del Panteón o el Coliseo con perspectivas personales pintadas desde las ventanas de su vivienda frente a las Termas de Diocleciano.

Los cuadernos, que el artista desarrolla desde los años 70 como diarios visuales en sus viajes por el mundo, funcionan aquí como obras autónomas que revelan sus estudios de luz y anotaciones manuscritas.

La muestra cuenta con la promoción de Roma Capitale y la organización de la Fundación Pedro Cano, además de la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de Murcia (ICA).

Asimismo, el proyecto recibe el apoyo de la Fundación Cajamurcia, el Instituto Cervantes y Nostrum Simul, con la gestión de servicios de Zètema Progetto Cultura.

Un catálogo editado por José Luis Montero documenta esta propuesta que forma parte del proyecto de la Sovrintendenza Capitolina para dar a conocer a artistas extranjeros vinculados culturalmente a la ciudad.