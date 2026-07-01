Ros (PSOE) critica la "incapacidad" del Gobierno regional para construir vivienda pública

El eurodiputado socialista y secretario de Vivienda del PSRM-PSOE, Marcos Ros - PSRM-PSOE

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista y secretario de Vivienda del PSRM-PSOE, Marcos Ros, ha denunciado este miércoles la "incapacidad de gestión" del Gobierno de la Región de Murcia en materia residencial, tras asegurar que la Comunidad ha dejado sin construir 458 de las 463 viviendas públicas de alquiler asequible que estaban inicialmente proyectadas con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Ros ha indicado que el Ejecutivo central transfirió a la Administración autonómica más de 25 millones de euros para este fin, según ha informado el PSOE en un comunicado.

"Existía la necesidad, existía el dinero, existía el suelo y existía una oportunidad histórica para aumentar la oferta de vivienda pública. Lo único que no existía era un Gobierno regional capaz de gestionar", ha señalado el dirigente socialista.

Ante el "riesgo" de pérdida de estos recursos, Ros ha destacado que el Ministerio de Vivienda ha tenido que aprobar mecanismos excepcionales dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para ampliar los plazos de ejecución de los proyectos, lo que ha calificado como un "nuevo rescate" del Gobierno de España ante el "fracaso", a su juicio, del modelo regional.

Ros ha afeado que la respuesta del Ejecutivo autonómico ante esta situación haya sido "tapar su fracaso con un decreto de vivienda pactado con Vox, mientras sigue negándose a aplicar la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, que permitiría intervenir en las zonas tensionadas y facilitar el acceso a alquileres más asequibles".

Asimismo, ha destacado las advertencias realizadas a finales del pasado año por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que situaban a la Región de Murcia a la cola de España en la ejecución de estos fondos comunitarios, con un balance de apenas cinco viviendas finalizadas sobre un compromiso global de 566.

"No ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma", recordó la ministra, alertando además de que la Comunidad tendría que devolver el dinero que no fuese capaz de ejecutar", ha dicho Ros, quien ha exigido al Ejecutivo regional que "aproveche esta nueva oportunidad que le brinda el Ministerio de Vivienda para ejecutar los proyectos pendientes y deje de convertir la vivienda en un instrumento de confrontación política".

"El Gobierno de España ya ha cumplido poniendo los recursos sobre la mesa y ahora, incluso, ampliando los plazos para que no se pierdan. Lo único que falta es que el Gobierno de López Miras haga, de una vez, su trabajo", ha concluido el secretario de Vivienda del PSRM-PSOE y eurodiputado socialista.