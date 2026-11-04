El roscón bombón vuelve este año a Mercadona por Navidad y con receta mejorada

El roscón bombón vuelve este año a Mercadona - MERCADONA

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El roscón bombón regresa esta Navidad a Mercadona para dar respuesta a la demanda de sus clientes que lo habían pedido en los últimos años. Así, estará de nuevo en todas las tiendas a partir de este jueves 5 de noviembre.

La compañía recupera este roscón para los más golosos de la casa y lo hace con una receta mejorada que cuenta con una textura más tierna y con diferente decoración. Contará con doble relleno y con cobertura de chocolate, siguiendo la tendencia de consumo de roscones cubiertos.

El roscón más goloso de Mercadona, fabricado por el proveedor especialista Mercapastry en sus instalaciones de Talamanca del Jarama (Madrid), se sumará al ya tradicional surtido de roscones de la compañía, que estará al completo en tiendas a partir del 3 de diciembre. Este surtido estará compuesto por los rellenos, el sin relleno y el sin gluten y sin lactosa, han confirmado desde la compañía.

Los roscones rellenos y el sin relleno llegan con una textura más tierna, gracias a mejoras en la receta y en el proceso de elaboración. Además, se mejora la conservación gracias a que el roscón incorpora un envoltorio protector.

LA CALIDAD, UN VALOR IRRENUNCIABLE

Para Mercadona, la calidad es un elemento irrenunciable, un atributo que persigue en todos y cada uno de los productos de su surtido y al que año tras año destina importantes esfuerzos. Lo hace en el marco de su estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza a sus clientes una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible, una cesta que se adapta tanto a sus necesidades tradicionales como a sus nuevos hábitos y, siempre, con productos que cumplen el criterio de calidad de "estar bueno y ser bueno".

Fruto de su escucha constante de las necesidades de los clientes, y dado que el mercado requiere estar a la vanguardia en cuanto a tendencias de consumo, Mercadona apuesta asimismo por la innovación. El pasado 2025, en concreto, incorporó hasta 400 novedades y 34 innovaciones de producto a su surtido.