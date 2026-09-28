El Rosell pone en marcha un centro de simulación para facilitar la toma de decisiones en situaciones críticas

El Programa De Simulación Del Rosell Incluye Diferentes Escenarios En Ginecología, Cuidados Intensivos O Cirugía Digestiva Laparoscópica - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El nuevo Centro de Simulación Clínica Avanzada (CSCA) del Hospital General Universitario Santa María del Rosell permite desarrollar programas de simulación clínica de alta fidelidad que reproducen escenarios clínicos reales complejos con gran precisión lo que facilita a los profesionales entrenar habilidades técnicas y de trabajo en equipo en un entorno seguro antes de enfrentarse a situaciones reales.

La gerente del Servicio Murciano de Salud, Irene Marín (SMS), ha señalado durante su visita al centro que su puesta en marcha va a permitir "mejorar la capacidad de nuestros profesionales de tomar decisiones en situaciones especialmente complejas, lo que reduce la posibilidad de cometer errores y beneficia directamente al paciente", según han informado desde el Ejecutivo regional.

El programa de simulación incluye distintos escenarios en diferentes áreas: obstetricia y ginecología, cirugía digestiva laparoscópica, anestesiología y cuidados intensivos, tanto en adulto como en un recién nacido prematuro, a través de un enfoque multidisciplinar.

El programa inicial con el que se estrena el nuevo centro de simulación consiste en una simulación clínica piloto basada en un caso de colecistitis aguda (inflamación de la vesícula biliar) complicada en una gestante de 28 semanas.

UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

En la puesta en marcha del Centro participan el Servicio Murciano de Salud (SMS), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y una docena de empresas especializadas en tecnología sanitaria, ingeniería biomédica, simulación clínica y desarrollo de software.

Uno de los elementos diferenciadores, respecto a otros centros de simulación existentes es que integra una Unidad de Ingeniería Biomédica (UIBM), que trabaja de forma conjunta con los profesionales clínicos. Con esto se pretende retener y desarrollar el talento de clínicos e ingenieros en la realización de proyectos de creación conjunta.

Marín ha resaltado que "gracias a esta colaboración se va a ofrecer formación avanzada en simulación y se impulsará la innovación tecnológica biomédica en la práctica clínica, lo que permitirá diseñar soluciones y herramientas que mejoren la atención sanitaria".

En este sentido, entre otras actuaciones, este centro tendrá la capacidad de desarrollar prototipos, mejorar los programas de simulación existentes y analizar casos clínicos reales para transformarlos en nuevos escenarios formativos.

Entre los primeros trabajos que ya se han desarrollado, se encuentran unas prótesis para pacientes traqueotomizados creadas con impresora 3D.

Otro de los aspectos más destacados del proyecto es que los instructores expertos del Centro se han formado en el Centro de Simulación Clínica de Harvard (EE.UU.), considerado un referente internacional en este ámbito y uno de los más prestigiosos del mundo. Su metodología es la que se aplicará en todos los programas formativos de simulación.

Con la puesta en marcha del Centro de Simulación Clínica Avanzada, la Consejería de Salud y el SMS potencian la formación sanitaria al más alto nivel en el Hospital General Universitario Santa María del Rosell y en el Área II de Salud (Cartagena).

A partir de 2027, el centro prevé avanzar en el diseño de prototipos tecnológicos, la creación de becas nacionales e internacionales para clínicos e ingenieros, la formación de instructores nacionales e internacionales y el lanzamiento de una revista digital especializada en simulación clínica e innovación sanitaria.

CIRUGÍA VIRTUAL

El centro dispone de 600 metros cuadrados, distribuidos en tres áreas diferenciadas en el Hospital del Rosell. La primera, con 200 metros cuadrados, cuenta con cinco salas para simulación clínica con escenarios de alta fidelidad, transformables según tipo de programa, para 'briefing' y 'debriefing'; de simulación para cirugía virtual; de simulación en diagnóstico, y una sala que alberga la unidad de control de simulación.

La segunda área se corresponde con la Unidad de Ingeniería Biomédica, de 180 metros cuadrados, que alberga entre otras estancias la sala de tutorías; de soluciones digitales; de diseño y puesta a punto de equipos; de infraestructuras para la simulación e inteligencia artificial aplicada a la simulación; navegadores quirúrgicos y respiratorios, y mecánica aplicada a la simulación.

La tercera área, de 220 metros cuadrados, en el Pabellón de Docencia y Formación, incluye una sala de formación teórica general; una sala de formación en streaming, y una tercera de simulación clínica para escenarios de baja y media fidelidad.