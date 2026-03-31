Rubira critica el "postureo" de Lucas y le exige que pida a Sánchez el fin de los recortes al trasvase

Archivo - La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, habla con el presidente de Scrats, Lucas Jiménez - PP - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha criticado el "postureo" del secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y le ha demandado que inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acabar con los recortes al Tajo-Segura.

"Puro postureo; si de verdad quieres defender el trasvase Tajo-Segura exígele a Sánchez la retirada inmediata del aumento de los caudales ecológicos, que supondrá un hachazo a nuestros regantes y agricultores", ha afirmado en la red social 'X'.

Rubira también ha recriminado a Lucas su referencia a la hipocresía del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al hacer referencia a lo sucedido en el Congreso de los Diputados cuando el líder de los socialistas murcianos era diputado.

"Por cierto, si hablamos de hipocresía, te recuerdo lo que pasó el 13 de mayo de 2025 cuando votaste en contra del blindaje del trasvase en el Congreso, propuesto por nuestro presidente, Fernando López Miras", ha comentado la consejera en otro mensaje.

Asimismo, la titular murciana de Agricultura ha cargado contra el Gobierno de Castilla-La Mancha tras conocer el contencioso administrativo que ha presentado este martes para forzar el cambio de las reglas de explotación del trasvase.

"Parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha no sabe que los pantanos de cabecera hoy acumulan más de 1.500 hectómetros. Aprobar un recorte hoy no tiene sentido", ha recalcado Rubira, que ha reclamado un "debate técnico y científico" para buscar soluciones en política hídrica.

En este sentido, ha insistido en que "las soluciones a problemas de agua que tiene España pasan por un Plan Nacional donde son necesarias infraestructuras, futuras y presentes" y ha incidido en que el Tajo-Segura "lleva 47 años ofreciendo desarrollo, empleo y prosperidad para los ciudadanos de la Región de Murcia".